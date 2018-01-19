36 легкоатлетов снялись с чемпионата СФО, узнав о приезде допинг-офицеров

mavit
Автор: mavit Январь 19, 2018 05:45

36 легкоатлетов снялись с чемпионата СФО, узнав о приезде допинг-офицеров

Среди внезапно заболевших были две представительницы Алтайского края

36 легкоатлетов снялись с чемпионата СФО, узнав о приезде допинг-офицеров

36 спортсменов снялись с соревнований на чемпионате и первенстве СФО по легкой атлетике, узнав о приезде допинг-офицеров. Среди внезапно заболевших легкоатлетов были две представительницы Алтайского края.

В связи с инцидентом в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края состоится совещание с участием старшего тренера команды Алтайского края Сергея Клевцова, известного своим непримиримым отношением к допингу. «Если подтвердится, что дело не чисто, выводы будут серьёзные. И прежде всего в отношении тренеров спортсменок», — сказала Елена Лебедева, начальник управления.

В чемпионате и первенстве СФО по лёгкой атлетике, который прошёл в Иркутске 13 и 14 января, выступило более 500 спортсменов, 36 отказались от участия, в том числе 21 – по медицинским показаниям. Среди них 11 взрослых спортсменов, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет.

Вице-президент Федерации лёгкой атлетики Иркутской области Владимир Соловьёв сообщил, что подобные чемпионаты проходили во всех федеральных округах страны, при этом везде около 30 — 35 человек отказались выходить на старт. «Мы не вышли за пределы статистики, но из-за визитов комиссаров РУСАДА к нам приковано такое повышенное внимание», — цитирует Соловьёва АиФ-Иркутск.

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mavit
Автор: mavit Январь 19, 2018 05:45
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