4000 барнаульцев вышли на старт легкоатлетического пробега «Кольцо Победы»
Все материалы сюжета
День Победы-2018 в Барнауле
Дистанцию преодолели даже спортсмены на колясках
Около 4000 человек, в том числе инвалиды-колясочники, вышли на старт краевого легкоатлетического пробега «Кольцо Победы».
Дистанция начиналась на пл. Советов, а заканчивалась для каждой категории бегунов по-разному. Дети от 10 до 14 лет преодолевали километр, подростки от 15 до 17 лет и спортсмены на инвалидных колясках — 2 км. Женщины бежали 5 км, мужчины — 10 км.
Иван Нифонтов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, приветствовал спортсменов: «Те, кто сегодня, в День Победы, вышел на старт — уже победитель. Это главная победа — победа над собой, выбор здорового образа жизни. С праздником вас! Всем — удачи в традиционном пробеге «Кольцо Победы» и других стартах».
Отметим, что на пл. Советов помимо забега состоялись массовые тренировки с тренерами спортклубов, а также сдача норм ГТО.
Читайте также
- Открытый Кубок Сибири собрал 780 участников из России и Казахстана, наши спортсмены привезли домой 24 медали 0
- До финиша дошли не все: как прошел кубок края по веломарафону 0
- Иван Воронков: «Деньги у «Университета» закончились уже в начале сезона» 0
- Барнаульский «Университет» взял реванш «Грозного» со счётом 3:0 0
- Казино Вулкан: новые слоты, включающие в себя множество крутых бонусов 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий