4000 барнаульцев вышли на старт легкоатлетического пробега «Кольцо Победы»

mavit
Автор: mavit Май 30, 2018 05:46

4000 барнаульцев вышли на старт легкоатлетического пробега «Кольцо Победы»


Все материалы сюжета

День Победы-2018 в Барнауле

Дистанцию преодолели даже спортсмены на колясках

4000 барнаульцев вышли на старт легкоатлетического пробега «Кольцо Победы»

Около 4000 человек, в том числе инвалиды-колясочники, вышли на старт краевого легкоатлетического пробега «Кольцо Победы». 

Дистанция начиналась на пл. Советов, а заканчивалась для каждой категории бегунов по-разному. Дети от 10 до 14 лет преодолевали километр, подростки от 15 до 17 лет и спортсмены на инвалидных колясках — 2 км. Женщины бежали 5 км, мужчины — 10 км.

Иван Нифонтов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, приветствовал спортсменов: «Те, кто сегодня, в День Победы, вышел на старт — уже победитель. Это главная победа — победа над собой, выбор здорового образа жизни. С праздником вас! Всем — удачи в традиционном пробеге «Кольцо Победы» и других стартах».

Отметим, что на пл. Советов помимо забега состоялись массовые тренировки с тренерами спортклубов, а также сдача норм ГТО.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Май 30, 2018 05:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии