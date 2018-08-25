78-летний тренер: «Тяжёлая атлетика — это победа над собой»

Петр Щулкунов воспитал почти десяток мастеров спорта. Он не оставляет любимое дело несмотря на возраст.

Невысокий рост, обычное телосложение, глубокая седина… Видишь Петра Щелкунова впервые – обычный такой, «среднестатистический» пенсионер.

Ну, разве что не сутулится, как большинство его сверстников. А потом осознаёшь, что большинства его сверстников, как правило, хватает на домашние заботы, походы в поликлинику и неспешные прогулки по родной улице. А Пётр Алексеевич в свои полные 78 лет несколько раз в неделю уверенным шагом входит в клуб тяжёлой атлетики и единоборств, где молодые ребята без тени иронии называют его «отцом-вдохновителем».

В спортклуб, созданный три с лишним года назад энтузиастами спорта, Петра Щелкунова позвали его основатели: такого тренера по тяжёлой атлетике в Бийске искать-поискать. У него доскональное понимание любимого вида спорта и богатый опыт, за ним – вся история классической штанги в городе, 55-летие которой в современном наукограде отметили в этом году.

Не мастер спорта, но мастер

К «железу» Пётр в подростковом возрасте потянулся как бы вынужденно. Родился он в алтайском селе Старобелокуриха в предвоенном году, отец ушёл на фронт и не вернулся, сынок стал у матери первым и единственным помощником. Как в послевоенные годы на селе «вкалывали» все – от мала до велика – хорошо известно.

«И женщины, и мальчишки ворочали на себе огромные мешки, – рассказывает Пётр Алексеевич, – с сахаром, к примеру, 90 кг весил. А я – росточка маленького, щуплый… Тяжко было, и решил, как бы сейчас сказали, подкачаться. Соорудил во дворе перекладину, штангу собрал практически из подручных материалов, стал упражняться и мало-помалу втянулся. Занимался, что называется, на свой страх и риск, совета спросить было не у кого. Хорошо, не надорвался тогда, не угробил здоровье, а мог бы, как позже понял. Ведь штанга лихой удали не терпит».

После школы Пётр практично отучился в Алтайском сельскохозяйственном училище, после чего безоговорочно – как тогда было принято – пошёл в армию. Три года «в сапогах», в ракетных войсках, служил в прибалтийском Таллине. В войсках увлечение Щелкунова, скажем так, приобрело прочную основу, и демобилизовался он уже перворазрядником.

«В расцвете сил, – при этих словах наш собеседник улыбается, – при собственном весе 60 кг в толчке я брал 130 кг, а рывок у меня был 90 кг. Ну теперь-то я не орёл (опять улыбка), при своих 66 кг всего шестьдесят поднять могу»…

Если Пётр Алексеевич и жалеет, что он «всего-то» кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике, то в глубине души: ни в его лице, ни в голосе при констатации факта и отзвука печали по этому поводу нет. Зато он стал мастером в другом – воспитал почти десяток мастеров спорта.

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Ан-24 для «пана спортсмена»

Тренерская работа появилась у Петра вскоре после того, как в 1963 году, демобилизовавшись, приехал в Бийск и устроился на местный Химкомбинат.

«Ну как работа? – говорит он. – Базовая профессия у меня водитель, хотя впоследствии я и отучился в Омской школе тренеров. На предприятие меня взяли именно шоферить. Но, во-первых, тогда физкультура и спорт очень живо развивались, а во-вторых, инициатива поощрялась. На комбинате были парни, интересующиеся штангой, у меня были в этом смысле определённые познания. И нам на стадионе «Прогресс», бывшем при Химкомбинате, выделили два небольших помещения для занятий. А когда начал тренировать, времени на собственное участие в соревнованиях уже и не было, только успевал ребят возить по всему Советскому Союзу. В то время проблем в этом вопросе не было, профсоюзы предприятий всё оплачивали».

В этом смысле примечательна история с подготовкой проведения в Бийске чемпионата страны по тяжёлой атлетике. На ту пору Щелкунов работал в Алтайском научно-исследовательском институте химических технологий (АНИИХТ, ныне ФНПЦ «Алтай») и тренировал тяжёлоатлетов в спорткомплексе «Заря», построенном по инициативе директора НИИ Якова Савченко (лауреат Ленинской премии, дважды Герой Социалистического труда, – ред.).

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Вот как он об этом вспоминает:

«Яков Фёдорович к спорту с уважением относился, старался лично на все соревнования приходить и текущей обстановкой всегда интересовался. И вот сталкиваемся как-то на улице, он мне «Как дела, пан спортсмен?». В популярной телепередаче «Кабачок «13 стульев» такой персонаж был, и директор стал меня так называть. Ну, я и пожалился, что такой чемпионат на носу, а у нас ни помоста, ни штанг приличных нет. «Но их в Союзе хоть делают?», – спрашивает. А делали в Ленинграде и дорого, надо было 10-12 тысяч рублей, не одну легковушку на эти деньги можно было купить.

Велел мне Савченко на следующее утро к нему в кабинет прийти. Прихожу и в открытые двери вижу, что у него там большие люди, учёные умы собрались. Секретарь в приёмной, естественно, меня не пускает и обо мне даже докладывать не хочет. А Яков Фёдорович, видимо, услышал наш «бубнёж» и зовёт: «Пан спортсмен, заходи!». И всё это высокое собрание слышит, как он вызывает главбуха и даёт ей финансовые распоряжения относительно штангистов. Так он мне ещё и Ан-24 предоставил в Ленинград за железом слетать!».

Взять вес!

На базе в «Заре» Щелкунов тренировал штангистов не один десяток лет, со временем печально наблюдая распад стройной советской системы поддержки физкультуры и спорта в целом, и вместе с тем падение интереса к «здоровым мужским занятиям». Потом время от времени в городе кто-нибудь «затевался» с залом тяжёлой атлетики, Пётр Алексеевич брался на общественных началах тренировать штангистов, но это, к его сожалению, были не слишком продолжительные истории. «Экономическая турбулентность» погубила, потушила не одно начинание… Но история, как известно, развивается по спирали. И, по мнению Щелкунова, его родной вид спорта снова, хотя и понемногу, но «набирает вес», что уже видно и по Барнаулу, и по Бийску. В этом году молодые товарищи нашего визави даже провели в наукограде турнир, который местные СМИ ни много ни мало назвали «первыми официальными соревнованиями, ознаменовавшим возращение на помост штангистов».

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«Меня особенно радует, что к штанге потянулись молодые юноши, подростки, очень люб-

лю работать с ними, – признаётся Пётр Алексеевич. – Научить грамотно брать вес, «поставить» правильный толчок и рывок – это одно дело. Но я лично считаю, что первая и главная задача тренера – воспитание хорошего человека – трудолюбивого, упорного в достижении цели, добросовестного, ответственного. Это, может, даже важнее, чем довести спортсмена до достойного спортивного результата».

И после небольшой паузы добавляет: «Вообще-то без этих базовых качеств хорошего штангиста не бывает. Тяжёлая атлетика – это ведь не победа веса железа, это победа над собой. Со штангой тягаться нужен железный характер».

А поскольку Щелкунову характера не занимать, он возрасту и разным внешним обстоятельствам сдаваться не собирается и рассчитывает ещё воспитать несколько хороших тяжелоатлетов.

Досье

Пётр Щелкунов

Родился 5 июля 1940 г. в

с. Старобелокуриха Алтайского района. Окончил Алтайский сельхозтехникум и Омскую школу тренеров.

Несколько лет имел статус ведущего тренера сборной Алтайского края по тяжёлой атлетике. Судья всесоюзной категории (с 1975 г.).

Воспитал сына (ветеран МВД) и дочь.