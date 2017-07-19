82-летняя американка пробежала стометровку за 22 секунды. Видео

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 17:45

82-летняя американка пробежала стометровку за 22 секунды. Видео

82-летняя американка пробежала стометровку за 22 секунды. Видео

Также в забеге участвовали спортсменки в возрасте 92 и 101 года

82-летняя бегунья Кристен Донли преодолела стометровку на чемпионате США по легкой атлетике за 21,60 секунды и одержала победу. Об этом сообщает «Лента.ру».

Также в забеге участвовали две другие пенсионерки — 92-летняя Мэри Норкауэр и 101-летняя Джулия Хокинс. Они заняли второе место (результат – 33,21 секунды) и третье место (40,12 секунды) соответственно.

Отмечается, что чемпионат проходил в Батон-Руж, штат Луизиана.

Ролик с записью забега пожилых спортсменок размещен на странице Школы бега СкиРан в соцсети «ВКонтакте».

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Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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