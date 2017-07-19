82-летняя американка пробежала стометровку за 22 секунды. Видео

Также в забеге участвовали спортсменки в возрасте 92 и 101 года

82-летняя бегунья Кристен Донли преодолела стометровку на чемпионате США по легкой атлетике за 21,60 секунды и одержала победу. Об этом сообщает «Лента.ру».

Также в забеге участвовали две другие пенсионерки — 92-летняя Мэри Норкауэр и 101-летняя Джулия Хокинс. Они заняли второе место (результат – 33,21 секунды) и третье место (40,12 секунды) соответственно.

Отмечается, что чемпионат проходил в Батон-Руж, штат Луизиана.

Ролик с записью забега пожилых спортсменок размещен на странице Школы бега СкиРан в соцсети «ВКонтакте».