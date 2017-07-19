82-летняя американка пробежала стометровку за 22 секунды. Видео

Также в забеге участвовали спортсменки в возрасте 92 и 101 года
82-летняя бегунья Кристен Донли преодолела стометровку на чемпионате США по легкой атлетике за 21,60 секунды и одержала победу. Об этом сообщает «Лента.ру».
Также в забеге участвовали две другие пенсионерки — 92-летняя Мэри Норкауэр и 101-летняя Джулия Хокинс. Они заняли второе место (результат – 33,21 секунды) и третье место (40,12 секунды) соответственно.
Отмечается, что чемпионат проходил в Батон-Руж, штат Луизиана.
Ролик с записью забега пожилых спортсменок размещен на странице Школы бега СкиРан в соцсети «ВКонтакте».
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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