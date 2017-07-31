86-летняя пенсионерка в Новгородской области получила золотой значок ГТО

Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 03:45

86-летняя пенсионерка в Новгородской области получила золотой значок ГТО

86-летняя пенсионерка в Новгородской области получила золотой значок ГТО

Как отметили организаторы, женщина справилась со всеми испытаниями и даже перевыполнила некоторые нормативы

86-летняя жительница Новгородской области Александра Евстратова стала обладательницей золотого знака ГТО. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента по физической культуре и спорту.

Отмечается, что женщина выполнила все нормативы в феврале в рамках Зимнего фестиваля ГТО. По словам организаторов, она не только справилась со всеми испытаниями, но и перевыполнила ряд нормативов.

В пресс-службе добавили, что Евстратова впервые выполнила комплекс ГТО в 17 лет, в 1948 году, за что ее наградили бронзовым значком. «Через 69 лет она сумела стать отличником ГТО», — цитирует сообщение издание.

Пенсионерка является педагогом с 54-летним стажем. Также она является обладательницей медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нурбек

    Нурбек

    Цена вопроса

    Читать статью
  • Софья

    Софья

    Какой проходной балл? / Строений балл?

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии