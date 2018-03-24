А судьи кто? На Олимпиаде в Пхенчхане работали пять представителей Алтая

mavit
Автор: mavit Март 24, 2018 23:45

А судьи кто? На Олимпиаде в Пхенчхане работали пять представителей Алтая

А судьи кто? На Олимпиаде в Пхенчхане работали пять представителей Алтая

Алтайские судьи-горнолыжники вернулись из Олимпийского Пхёнчхана. На главном зимнем турнире этого четырёхлетнего цикла работали пять специалистов из нашего региона.

Над созданием олимпийской трассы в Южной Корее работали Алексей Камышов, Сергей Усков, Сергей Хрименко, Виктор Меркулов и Олег Жудин. И только последний из этого списка задержался в Пхёнчхане для того, чтобы проконтролировать ход Паралимпиады, и уже буквально со дня на день сам наконец-то вернётся на Родину.

Россияне признались, что в Корее их приняли как старых добрых друзей и надёжных специалистов.

– Когда мы приехали на Олимпиаду, то нас встречали, как родных. Мы сами не ожидали такого приёма. В раздевалке, где хранились наши лыжи и форма, мы увидели, что там висят только два флага – наш и Кореи. Других не было. От корейцев осталось очень хорошее впечатление. Когда мы приехали на склон и шли к канатной дороге, диспетчеры, которые там работали, специально выучили русский язык и все говорили только по-русски «Доброе утро», – вспоминает Сергей Усков .

Уже в процессе работы выяснилось, что, оказывается, азиаты не все трудолюбивые. На самом деле они медлительные и любят отдохнуть.

– Они очень удивлялись нашей работоспособности. Они и физически так много работать не могут, да и соображают дольше. Одну и ту же операцию русский сделает за 15 минут, а кореец за 2,5 часа. Они в каком-то смысле даже молились на нас и просили «Только не бросайте нас!», – добавляет Алексей Камышов .

Не обошли специалисты стороной и тему выступления нашего сноубордиста Андрея Соболева. Хотя в живую его старт увидеть не удалось, только онлайн.

– Всё-таки недавняя травма дала о себе знать: Андрей сломал ключицу перед Новым годом. Опыт у спортсмена колоссальный, но звёзды в этот раз не сошлись. В сноуборде возраст многих олимпийских чемпионов – за 30 лет. Соболеву пока только 29, так что в будущем он ещё будет претендентом на олимпийскую медаль, – считает президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края Сергей Кизилов .

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mavit
Автор: mavit Март 24, 2018 23:45
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