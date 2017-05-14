Александр Овечкин не поедет на чемпионат мира из-за травмы

Вместо него в состав сборной вызваны Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов

Сборная России вызовет на ЧМ-2017 двух игроков «Вашингтона». Речь идет о защитнике Дмитрии Орлове и форварде Евгении Кузнецове, сообщает сайт ФХР.

Форвард Александр Овечкин не примет участия в турнире из-за травмы нижней части тела. Отмечается, что он дал согласие на приезд в сборную, но сообщил тренерам, что не хочет подводить команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах. У сборной России в заявке сейчас находятся 22 игрока. Всего в заявку на ЧМ можно внести 25 игроков.

«Саша Овечкин приезжает всегда самым первым. Он играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал заранее. Звал его с травмой. В данном случае потерялось бы место», — прокомментировал данное решение главный тренер национальной команды Олег Знарок.

Отметим, что 11 мая наша команда в четвертом матче на турнире выиграла у сборной Дании и лидирует в своей подгруппе.

