Александр Овечкин не поедет на чемпионат мира из-за травмы
Вместо него в состав сборной вызваны Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов
Сборная России вызовет на ЧМ-2017 двух игроков «Вашингтона». Речь идет о защитнике Дмитрии Орлове и форварде Евгении Кузнецове, сообщает сайт ФХР.
Форвард Александр Овечкин не примет участия в турнире из-за травмы нижней части тела. Отмечается, что он дал согласие на приезд в сборную, но сообщил тренерам, что не хочет подводить команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах. У сборной России в заявке сейчас находятся 22 игрока. Всего в заявку на ЧМ можно внести 25 игроков.
«Саша Овечкин приезжает всегда самым первым. Он играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал заранее. Звал его с травмой. В данном случае потерялось бы место», — прокомментировал данное решение главный тренер национальной команды Олег Знарок.
Отметим, что 11 мая наша команда в четвертом матче на турнире выиграла у сборной Дании и лидирует в своей подгруппе.
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