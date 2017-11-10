Александр Прокопьев открыл в Бийске турнир по греко-римской борьбе

Турнир проходит в Бийске в шестой раз

320 сибирских борцов приехали в Бийск на турнир по греко-римской борьбе «Кубок единства», посвященный Дню народного единства.

В бийском спорткомплексе «Заря» на ковер вышли юные борцы в возрасте от 9 до 13 лет из Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия.

На церемонии открытия с приветственным словом к будущим чемпионам обратился депутат Государственной думы Александр Прокопьев:

«Впереди у вас яркая и напряженная борьба, достойные соперники и, возможно, новые друзья. Сегодня, в день народного единства хочу поздравить вас с праздником! Здесь вы едины, в своем увлечении, преданности спорту, желании показать свои силы и доказать, что вы лучшие! Удачи и побед!»

Александр Прокопьев уже второй год посещает турнир. В 2016 году депутат подарил федерации спортивной борьбы специальный ковер для борьбы. Кроме того, на прошлый турнир по его приглашению приехал легендарный борец Александр Карелин. Это стало настоящим праздником для юных спортсменов. В этом году соревнования посетили не менее именитые гости: двукратный чемпион мира Александр Игнатенко и чемпион Европы Адам Курак. Спортсмены провели с юными атлетами мастер-класс.

Результаты турнира по греко-римской борьбе:

На счету бийских спортсменов 4 золота, 1 серебро и 5 бронзовых медали.