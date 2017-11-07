Александр Прокопьев: «Спортплощадка станет местом притяжения в Белоярске»

Товарищеским турниром по футболу открылась в новоалтайском посёлке Белоярск многофункциональная спортивная площадка. На соревнования съехались юные футболисты Барнаула и нескольких микрорайонов Новоалтайска.

Перед началом игры тренера детско-юношеских команд получили от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева в подарок футбольные мячи, подписанные главным тренером российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Помимо этого целый комплект мячей для игривых видов спорта получил спортивный клуб «Метеор», возле которого сегодня, 3 ноября, было торжественно открыто всесезонное спортивное поле с современным, травмабезопасным нанополимерным покрытием.

Фото: Виктор Крутов/АиФ

О необходимости новой спортивной площадки в Белоярске говорилось часто в последние три года. Дети посёлка, многие из неблагополучных семей, хотели заниматься спортом, но условия для этого были более чем скромные – спортивный клуб «Метеор», расположившийся в здании бывшего отделения поликлиники и неровное земляное поле рядом с клубом, где после каждого дождя надолго оставались лужи. Заниматься футболом, волейболом и баскетболом, популярным у ребят Белоярска, было негде.

Фото: Виктор Крутов/АиФ

Администрация Новоалтайска не могла взять на себя столь существенные расходы и потому обратилась за помощью в «Фонд социального содействия Александра Прокопьева» и к предпринимателям города. Было принято решение построить площадку методом «народной стройки» — кто-то помог деньгами, кто-то материалами, техникой, кто-то вложился в объект своей работой. Львиную долю средств, больше 5 млн рублей, выделил Фонд Александра Прокопьева. Причём, когда к началу осени выяснилось, что из-за особенностей грунта, затраты по обустройству площадки вырастут, фонд принял решение дофинансировать объект на 1,5 млн рублей. Главное было завершить все работы до начала больших снегопадов и морозов.

По словам главы администрации Новоалтайска Сергея Еремеева, знаменательно, что новая и современная спортивная площадка появилась в год 300-летия Белоярска и перед праздником Дня народного единства. Ведь именно народная стройка показала пример настоящего единения жителей посёлка и предпринимателей Новоалтайска и Алтайского края. Поэтому в день открытия благодарственные письма от администрации города получили депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, руководители компании «РТ Строй», «Мария-Ра», «Бетон-град», «Горем-3» и «Маяк». Так же признательность всех белоярцев была высказана руководителям компаний, участвовавших в «народной стройке» — Новоалтайского завода мостовых конструкций, «Дорожник», «Коммунальное хозяйство», «Итог», «Геоком», индивидуальным предпринимателям Геннадию Гривицкому, Юрию Дуднику, Керену Хачатряну и Владимиру Лиху.

Фото: Виктор Крутов/АиФ

По заверению Андрея Цуркана, директора компании «РТ Строй», генерального подрядчика строительства монофункциональной площадки, модульное покрытие площадки не боится ни холодов, ни зноя, и его можно заливать зимой водой под каток.

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев выразил уверенность, что на новой площадке, с новым спортивных инвентарём школьники Новоалтайска обязательно добьются значимых спортивных побед. Он также отметил, что «эта спортивная площадка – не просто спортивный объект. Она точка притяжения, место, где собираются ребята, занимаются спортом, соревнуются, встречаются, общаются. В этом, конечно, еще и большая заслуга инструкторов и тренеров». Он наградил почётными грамотами Государственной Думы инструкторов спортклуба «Метеор», которые больше всех переживали за строительство площадки и лично убеждали предпринимателей посёлка помочь спортивному росту детей.

Школьник Арман Брсоян, которому по его просьбе депутат Госдумы Александр Прокопьев подарил баскетбольный мяч, рад, что теперь есть обустроенное место и для любимого им баскетбола, и для волейбола, а зимой можно будет выходить на лёд с клюшкой в коньках.

Уже сейчас в различные секции клуба ходит около 300 детей, но с открытием площадки их, вероятно, станет больше. Новоалтайск и сегодня может похвастаться успехами в детско-юношеском спорте, а в будущем, с новой спортивной площадкой, они должны стать ещё значительней.