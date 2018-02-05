Альпинистка из Барнаула покорила одну из самых высоких точек мира

mavit
Автор: mavit Февраль 5, 2018 17:45

Альпинистка из Барнаула покорила одну из самых высоких точек мира

Из 10 человек, предпринявших попытку, до вершины дошли только пять

Альпинистка из Барнаула покорила одну из самых высоких точек мира

Марина Танкова, сотрудник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, в составе группы российских туристов покорила высшую точку Южной Америки — вершину Аконкагуа (6962 м над уровнем моря).

Экспедиция длилась с 5 по 27 января. Из 10 человек группы на вершину поднялись только пятеро, сообщает Алтайтурцентр.

Аконкагуа расположена на территории Аргентины в 15 километрах от границы с Чили. Это не только одна из самых высоких гор мира, но и одна из самых ветреных. Из-за близости океана там дует очень сильный ветер, способный сбить человека с ног. При этом температура даже летом держится ниже нуля, на вершине бывает до -40 градусов.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 5, 2018 17:45
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