Альпинистка из Барнаула покорила одну из самых высоких точек мира

Из 10 человек, предпринявших попытку, до вершины дошли только пять

Марина Танкова, сотрудник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, в составе группы российских туристов покорила высшую точку Южной Америки — вершину Аконкагуа (6962 м над уровнем моря).

Экспедиция длилась с 5 по 27 января. Из 10 человек группы на вершину поднялись только пятеро, сообщает Алтайтурцентр.

Аконкагуа расположена на территории Аргентины в 15 километрах от границы с Чили. Это не только одна из самых высоких гор мира, но и одна из самых ветреных. Из-за близости океана там дует очень сильный ветер, способный сбить человека с ног. При этом температура даже летом держится ниже нуля, на вершине бывает до -40 градусов.