«Алтай» не смог выиграть у «Чебоксар» в повторном домашнем матче

Хозяева не сумели поразить ворота соперников

Хоккеисты «Алтая» в повторном домашнем матче в рамках чемпионата ВХЛ проиграли «Чебоксарам» со счетом 1-0.

Как пишет «Алтайский спорт», единственный гол в этом поединке гости забили во втором периоде, реализовав численное большинство. Его автором стал лучший бомбардир «Чебоксар» Захар Ощинский, не принимавший участия в первом матче.

При этом барнаульцы имели множество моментов, чтобы поразить ворота соперников.

«Алтай» второй раз за сезон не смог забросить за игру ни одной шайбы. Впервые это случилось в декабре в домашнем матче с самарским ЦСК ВВС.

Сейчас наша команда идет на шестом месте чемпионата ВХЛ.

Следующие матчи «Алтай» проведёт на выезде: 29 и 30 января он сыграет в Нижнем Тагиле с местным «Юниором-Спутником».