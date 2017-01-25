«Алтай» не смог выиграть у «Чебоксар» в повторном домашнем матче

Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 12:45

«Алтай» не смог выиграть у «Чебоксар» в повторном домашнем матче

"Алтай" не смог выиграть у "Чебоксар" в повторном домашнем матче

Хозяева не сумели поразить ворота соперников

Хоккеисты «Алтая» в повторном домашнем матче в рамках чемпионата ВХЛ проиграли «Чебоксарам» со счетом 1-0.

Как пишет «Алтайский спорт», единственный гол в  этом поединке гости забили во втором периоде, реализовав численное большинство. Его автором стал лучший бомбардир «Чебоксар» Захар Ощинский, не принимавший участия в первом матче.

При этом барнаульцы имели множество моментов, чтобы поразить ворота соперников.

«Алтай» второй раз за сезон не смог забросить за игру ни одной шайбы. Впервые это случилось в декабре в домашнем матче с самарским ЦСК ВВС.

Сейчас наша команда идет на шестом месте чемпионата ВХЛ.

Следующие матчи «Алтай» проведёт на выезде: 29 и 30 января он сыграет в Нижнем Тагиле с местным «Юниором-Спутником».

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Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 12:45
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