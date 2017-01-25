«Алтай» не смог выиграть у «Чебоксар» в повторном домашнем матче

Хозяева не сумели поразить ворота соперников
Хоккеисты «Алтая» в повторном домашнем матче в рамках чемпионата ВХЛ проиграли «Чебоксарам» со счетом 1-0.
Как пишет «Алтайский спорт», единственный гол в этом поединке гости забили во втором периоде, реализовав численное большинство. Его автором стал лучший бомбардир «Чебоксар» Захар Ощинский, не принимавший участия в первом матче.
При этом барнаульцы имели множество моментов, чтобы поразить ворота соперников.
«Алтай» второй раз за сезон не смог забросить за игру ни одной шайбы. Впервые это случилось в декабре в домашнем матче с самарским ЦСК ВВС.
Сейчас наша команда идет на шестом месте чемпионата ВХЛ.
Следующие матчи «Алтай» проведёт на выезде: 29 и 30 января он сыграет в Нижнем Тагиле с местным «Юниором-Спутником».
Читайте также
- XVI легкоатлетический пробег прошел в Бийске 0 15.Май
- В столице Алтайского края прошло первенство по армейскому рукопашному бою 0 14.Ноя
- Алтайские спортсмены одержали три победы на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе 0 28.Ноя
- Алтайский сноубордист Андрей Соболев одержал победу на первом этапе Кубка России 0 24.Ноя
- В Бийске состоится официальное открытие лыжного сезона 0 06.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий