Алтай — Универсиаде. Красноярск ждет строителей и волонтёров

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 51 20/12/2017

В 2019 году в Красноярске пройдет первая в России Всемирная зимняя универсиада. Жители Алтайского края могут принять в ней участие не только в качестве спортсменов.

Бийчанин Юрий Алексеев начинал работать строителем в родном городе. Потом поработал на Сахалине, строил спортивные объекты в Сочи. Опыт, полученный в разных регионах России, использует теперь на возведении объектов в Белокурихе.

Заблуждение считать, что всё, что происходит за пределами Алтайского края, к региону никакого отношения не имеет.

Проводятся, к примеру, в крае различные мероприятия и праздники, такие как «Алтайская зимовка» или Первенство Алтайского края по чир-спорту, организованное волонтёрами края с участием спортсменов Алтайского и Красноярского краёв и Новосибирской области. И оказывается – опыт организации праздников и соревнований не имеет «домашней» привязки – то, что делается в других регионах – реализуется и в крае.

Задел на будущее

Весной 2019 года в Красноярске пройдёт первая в России Всемирная зимняя универсиада. Масштабные работы по подготовке к студенческим спортивным играм идут на берегах Енисея уже сейчас. Среди строителей есть уроженцы Алтая. Будут представители края и среди участников спортивных состязаний и среди судей. Но помимо них XXIX Всемирная универсиада нуждается в волонтёрах из Алтайского края и в представителях творческих коллективов региона, которые могут показать гостям спортивного праздника, как красива Сибирь зимой, как прекрасны её регионы, и, в том числе, прекрасен Алтай.

Красноярск в преддверии Универсиады преображается на глазах. На берегу Енисея строится спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» – самый вместительный ледовый объект города, на 7 тыс. зрителей. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, а также соревнования по фигурному катанию. Работы идут полным ходом, уже смонтированы места для болельщиков. Сдача объекта, стоимостью около 4 млрд рублей, запланирована на следующий год.

Фото: АиФ

Также в следующем году откроется многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и медицинский центр спортивной деревни универсиады. После окончания спортивного праздника медцентр будет обслуживать студентов и сотрудников Сибирского федерального университета. Вообще, многие объекты, такие как спортивная деревня и общежития для волонтёров, будут впоследствии включены в университетский кластер. Эта направленность на будущее – характерная примета подготовки к универсиаде в Красноярске – все строящиеся и модернизируемые спортивные объекты не будут простаивать, а впоследствии примут горожан.

Конечно, пока красноярцам приходится терпеть временные неудобства, связанные с подготовкой к универсиаде. Так, Николаевскую сопку на левом берегу ещё в прошлом году закрыли для сноубордистов – началось строительство спортивного кластера «Сопка», входящего в спортивно-оздоровительный комплекс «Академия зимних видов спорта» – были вырублены деревья, перекрыты ограждениями традиционные тропинки для прогулок жителей Академгородска. Но спортсмены Красноярска, включая мастеров спорта по горным лыжам, надеются, что после универсиады Николаевскую сопку откроют для тренировок и свободного посещения горожанами.

Вклад бизнеса

Собственно на сопке, по словам управляющего спортивным кластером Александра МАРЧЕНКО, в одном месте будут собраны все возможные трассы для соревнований по различным видам сноуборда и фристайла, плюс будут трассы для слалома, хафпайпа, лыжной акробатики, могула, скикросса и слоупстайла. Общая протяжённость трасс – 2,5 километра. Из четырёх строящихся подъёмников – три бугельных, один кресельный. В итоге «Сопка» станет в чем-то конкурентом действующему всесезонному парку спорта и отдыха «Бобровый лог», также модернизируемом к универсиаде. Как рассказала директор фанпарка «Бобровый лог» Елена ГАВРИЛОВА, из 14 горнолыжных трасс восемь уже имеют сертификаты соответствия мировым стандартам. Здесь в марте 2019 года пройдут соревнования по горным лыжам в пяти дисциплинах, будет разыграно девять комплектов медалей.

Фото: АиФ

А у красноярцев и гостей города возможности скатиться по снегу с горы после универсиады явно повысятся. На строительство «Сопки» планируется потратить больше 5 млрд рублей, на обустройство «Бобрового лога» уже затрачено около 2,5 млрд рублей. К слову сказать, и «Бобровый лог», и «Платинум Арена» – это частные инвестиции. Бизнесменам Алтайского края, не спешащим вкладываться в спорт, следовало бы поучиться у своих коллег из Красноярска.

Ещё один существующий объект, который сегодня готовится принимать универсиаду – любимый у горожан спорткомплекс «Арена. Север», построенный в 2011 году и рассчитанный на 2,5 тыс. зрителей. Здесь весной 2019 года будут проводиться соревнования по шорт-треку.

Нужны помощники

В кулуарах Всероссийского форума добровольцев, проходившего в Москве в начале декабря, обсуждалась возможность получить уникальный опыт волонтёрства, помогая проведению масштабных и общественно значимых мероприятий по всей стране. Универсиада-2019 года в Красноярске, несомненно, является такой замечательной возможностью. Волонтёры из Алтайского края уже заявляются на участие в ней. Всего, по словам гендиректора исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады Максима УРАЗОВА, для организации соревнований, встречи гостей, работе со зрителями и горожанами планируется привлечь более 5 тыс. волонтёров. Они будут нужны как на спортивных аренах, так и в местах проживания спортсменов и в самом Красноярске. Силами красноярцев удастся набрать только около 2-3 тыс. волонтёров, остальных ждут из других регионов. Для волонтёров уже выстроен комплекс общежитий «Перья-2» на левом берегу Енисея. Проживание планируется в двухместных комнатах, с санузлом и мини-кухней. Из окна открывается красивый вид на Енисей.

Фото: АиФ

Преимущество будет отдаваться волонтёрам со знанием иностранных языков – всё-таки гостей из-за рубежа будет много. Своё желание помочь универсиаде можно обозначить на сайте мероприятия. Участие в спортивном празднике могут принять и творческие коллективы края, связавшись с дирекцией универсиады.

Надо признать, многим культурным и спортивным мероприятиям в Алтайском крае до сих пор не хватает масштаба и яркости. Не потому, что нет потенциала для этого, а потому, что их организаторы и кураторы из органов власти привыкли к провинциальному, хотя и уютному, формату проведения праздников. Знакомство с опытом организации крупного события могло бы стать основой для будущих задумок в Алтайском крае. Обогащённые опытом XXIX Всемирной универсиады строители, спортсмены, судьи, волонтёры, артисты точно смогут поднять проведение спортивных праздников на Алтае на новый уровень.

Кстати

Ожидается, что в Универсиаде примут участие около 3000 спортсменов из 55 стран. В ходе соревнований будет разыграно 73 комплекта медалей.