«АлтайБаскет» уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 «Уралмаш»

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 08:45

«АлтайБаскет» уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 «Уралмаш»

"АлтайБаскет" уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 "Уралмаш"

В первом круге барнаульцы проиграли уральцам дважды

«АлтайБаскет» в домашнем матче уверенно переиграл лидера «Суперлиги-3» «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча состоялась 6 февраля в СК «Победа».

В предыдущем круге на выезде барнаульцы дважды уступили уральской команде, которая уверенно идет на первом месте в чемпионате. «АлтайБаскет» довольно уверенно начал встречу и закончил первую четверть с отличным результатом — 23-7.

Барнаульская команда после некоторых изменений в составе по ходу сезона сейчас на подъеме. Поэтому неудивительно, что в оставшееся время игроки «АлтайБаскета» сохраняли отрыв в счете. В итоге уверенная победа – 86-62 на радость барнаульской публике.

Наша команда сейчас идет на четвертом месте в чемпионате. Повторная игра с «Уралмашем» состоится уже во вторник, 7 февраля.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 08:45
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