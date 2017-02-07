«АлтайБаскет» уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 «Уралмаш»

В первом круге барнаульцы проиграли уральцам дважды
«АлтайБаскет» в домашнем матче уверенно переиграл лидера «Суперлиги-3» «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча состоялась 6 февраля в СК «Победа».
В предыдущем круге на выезде барнаульцы дважды уступили уральской команде, которая уверенно идет на первом месте в чемпионате. «АлтайБаскет» довольно уверенно начал встречу и закончил первую четверть с отличным результатом — 23-7.
Барнаульская команда после некоторых изменений в составе по ходу сезона сейчас на подъеме. Поэтому неудивительно, что в оставшееся время игроки «АлтайБаскета» сохраняли отрыв в счете. В итоге уверенная победа – 86-62 на радость барнаульской публике.
Наша команда сейчас идет на четвертом месте в чемпионате. Повторная игра с «Уралмашем» состоится уже во вторник, 7 февраля.
Читайте также
- IBU закрыл дела о допинге в отношении почти всех российских биатлонистов 0 22.Янв
- Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала 0 22.Дек
- На старт! Внимание! Полетели! 2 23.Авг
- Глава американского антидопингового агентства хочет исключить Россию из МОК 0 20.Дек
- Экс-капитан сборной Алексей Смертин презентовал в Барнауле свою книгу 0 22.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий