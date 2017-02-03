«Алтайбаскет» в первом домашнем матче года разгромил команду «Нефтехимик»

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 13:46

«Алтайбаскет» в первом домашнем матче года разгромил команду «Нефтехимик»

"Алтайбаскет" в первом домашнем матче года разгромил команду "Нефтехимик"

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Евгений Моисеев

«Алтайбаскет» в рамках первого домашнего матча в 2017 году на своей площадке разгромил тобольский «Нефтехимик» со счетом 93-58.

Как пишет «Алтайский спорт», барнаульская команда с большим преимуществом выиграла все четыре периода. Счёт в матче броском из-под кольца открыл новобранец «АлтайБаскета» Павел Агапов, на правах аренды пришедший из клуба Суперлиги-1 «Спартак-Приморье».

Уже во второй четверти преимущество «АлтайБаскета» превысило 15 очков, и баскетболисты при удобном случае стали играть на публику. На последние четыре минуты встречи «АлтайБаскет» выпустил пятёрку, в которой было сразу четыре воспитанника местного баскетбола: барнаульцы Клим Мускулис и Илья Ашмаров, бийчане Александр Суслопаров и Сергей Зинкевич. На подмогу им вышел Святослав Макушкин.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Евгений Моисеев.

3 февраля команды проведут повторный матч.

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 13:46
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