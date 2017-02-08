«АлтайБаскет» в повторном матче одолел лидера чемпионата «Уралмаш»

Фаворит «Суперлиги-3» снова оказался бессилен в Барнауле
«АлтайБаскет» в повторной встрече взял верх над лидером «Суперлиги-3» «Уралмашем» из Екатеринбурга – 79-61. Игра прошла во вторник, 7 февраля, в СК «Победа». Днем ранее барнаульцы также оказались сильнее грозных уральцев – 86-62.
В отличие от первого матча, гости превосходно провели стартовый отрезок, где вели со счетом 0-11. Однако барнаульцы быстро взяли себя в руки и уже к концу второй четверти догнали соперников. Решающим отрезком игры стала четвертая четверть, где игроки «АлтайБаскета» не оставили шансов соперникам — 25-9. Вторая победа кряду над лидерами чемпионата.
После серии неудач команда Михаила Терехова находится на подъеме, занимая четвертую строчку в Суперлиге-3. Свои следующие матчи наша команда проведет 15 и 16 февраля в Туле против «Арсенала».
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