«АлтайБаскет» взял убедительный реванш в Майкопе у «Динамо-МГТУ»

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 13:45

«АлтайБаскет» взял убедительный реванш в Майкопе у «Динамо-МГТУ»

"АлтайБаскет" взял убедительный реванш в Майкопе у "Динамо-МГТУ"

Проиграв в первом матче 82-97, во втором «АлтайБаскет» взял реванш – 91-72

Игроки команды «АлтайБаскет» взяли убедительный реванш в Майкопе у «Динамо-МГТУ» после поражения в первом матче.

Как пишет «Алтайский спорт», проиграв в первом матче 82-97, во втором «АлтайБаскет» взял реванш – 91-72.

Как и в первом матче, «АлтайБаскет» уступил в борьбе за подбор (35-52). В то же время барнаульцы сделали на 9 потерь меньше, и в итоге обе команды сделали примерно одинаковое количество бросков.

Следующие матчи «АлтайБаскет» сыграет 2-3 февраля в Барнауле. Соперник – «Нефтехимик» из Тобольска.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 13:45
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