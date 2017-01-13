«АлтайБаскет» взял убедительный реванш в Майкопе у «Динамо-МГТУ»

Проиграв в первом матче 82-97, во втором «АлтайБаскет» взял реванш – 91-72

Игроки команды «АлтайБаскет» взяли убедительный реванш в Майкопе у «Динамо-МГТУ» после поражения в первом матче.

Как пишет «Алтайский спорт», проиграв в первом матче 82-97, во втором «АлтайБаскет» взял реванш – 91-72.

Как и в первом матче, «АлтайБаскет» уступил в борьбе за подбор (35-52). В то же время барнаульцы сделали на 9 потерь меньше, и в итоге обе команды сделали примерно одинаковое количество бросков.

Следующие матчи «АлтайБаскет» сыграет 2-3 февраля в Барнауле. Соперник – «Нефтехимик» из Тобольска.