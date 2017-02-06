Алтайская лыжница Кирпиченко стала призером чемпионата мира среди юниоров

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 11:45

Алтайская лыжница Кирпиченко стала призером чемпионата мира среди юниоров

Алтайская лыжница Кирпиченко стала призером чемпионата мира среди юниоров

Яна Кирпиченко завоевала бронзу по скиатлону

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стала бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. В американском Парк Сити завершается Первенство мира среди юниоров в возрасте 21-23 года. В женских соревнованиях по скиатлону (7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль) приняла участие уроженка Рубцовска Яна Кирпиченко, которая завоевала бронзовую медаль. Алтайская лыжница показала время 41 минута 4,8 секунды. Опередить Кирпиченко сумели только норвежка Лотта Венг и спортсменка из Финляндии Йоанна Матинтало.

Как сообщает сайт Федерации лыжных гонок России, первый круг протяжённостью 3,75 км Яна прошла с отставанием от лидера в 20 секунд. Однако после смены лыж по окончании первой половины дистанции она уступала будущей победительнице 34 секунды и шла на седьмой позиции. Перед последним кругом Кирпиченко была уже шестой, заключительную трёхкилометровку она пробежала со вторым временем среди всех участниц и переместилась на четвёртое место. Бронзу наша спортсменка вырвала у норвежки Тирил Венг уже на финишной прямой.

«Тяжелая гонка. С первых метров особо не чувствовала сил и тем более не думала, что смогу побороться за призы. За пару километров до финиша шла пятой и почувствовала, что можно немного приблизиться к тройке лидеров. В борьбе за третье место все решила финишная прямая», – прокомментировала свой успех Кирпиченко «Рива спорту».

Отметим, что Яна Кирпиченко тренируется у Артемия Гельманова — наставника юниорской сборной страны. В 2015 году она была серебряным, а в 2016  году бронзовым призёром чемпионатов мира среди юниоров до 21 года в эстафетах. Однако впервые в личных соревнованиях ей удалось добиться таких весомых результатов.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 11:45
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