Алтайские рыбаки стали призерами Чемпионата России по ловле на мормышку

mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 23:45

Алтайские рыбаки стали призерами Чемпионата России по ловле на мормышку

Они стали кандидатами в сборную России

Алтайские рыбаки стали призерами Чемпионата России по ловле на мормышку

Рыбаки из Алтайского края стали бронзовыми призерами Чемпионата России по ловле на мормышку со льда. Соревнования проходили в Воронеже, в них приняли участие 32 команды, в том числе две из Алтайского края.

Команда в составе Андрея Барышникова, Сергея Боляхина, Льва Сакса, Дмитрия Карлюка и Дмитрия Савченко заняла третье место. Вторыми стали представители Челябинской области, первыми – москвичи. Вторая алтайская команда смогла занять лишь 15 место.

Лев Сакс также занял третье место в личных соревнованиях, став кандидатом в мастера спорта. Вместе с Сергеем Боляхиным, Андреем Барышниковым, Дмитрием Карлюком он стал кандидатом в сборную России. В 2019 году национальная сборная выступит на чемпионате мира по ловле рыбы на мормышку со льда.

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mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 23:45
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