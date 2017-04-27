Алтайские власти обсудили концепцию развития хоккея в регионе с Минспортом

Программа разрабатывается по инициативе краевых властей

Концепцию региональной программы развития хоккея в Алтайском крае обсудили при участии представителя Минспорта России, сообщает «Алтайский спорт».

Отмечается, что на базе Алтайского училища олимпийского резерва состоялась встреча по вопросам создания региональной программы развития хоккея, в которой приняли участие более 50 тренеров, инструкторов-методистов, спортивных судей Алтайского края, руководители исполнительной власти региона и старший тренер «Федерального центра подготовки спортивного резерва» Министерства спорта РФ.

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина, согласно концепции региональной программы, даже в самом отдаленном районе Алтайского края, где играют в хоккей с шайбой, должна быть построена игровая площадка. Кроме того, на территории региона должны появиться крытые хоккейные комплексы, как в Заринске и Славгороде. На их базе планируется формировать сборные команды по хоккею, куда будут собирать на просмотр способных молодых ребят из близлежащих районов.

«Сейчас молодые хоккеисты приезжают на просмотр в главную команду края «Алтай». Но их должно быть больше. Поэтому формирование спортивного резерва мы будем поддерживать. В региональной программе развития хоккея обязательно отразим необходимость возрождения команды Молодёжной хоккейной лиги и проработаем возможность открытия специализированной школы-интерната для наиболее талантливых ребят из районов Алтайского края», – приводит издание слова Андрея Щукина.

Присутствующие на встрече специалисты предложили отразить в программе развития не только строительство игровых площадок, но и прописать поддержку тренерского состава, которому предстоит воспитать спортивный резерв. Кроме того, для реализации программы было предложено задействовать весь существующий экономический потенциал региональных предприятий, начиная от строительства и обустройства игровых площадок, заканчивая пошивом формы и производством инвентаря для хоккейных команд.

Отметим, развивать хоккей в регионе по примеру футбола решили по инициативе главы региона Александра Карлина. По его словам, спорт нужно развивать равномерно по всей территории края. Хоккей с шайбой губернатор назвал базовым для Алтайского края.

Каждый житель Алтайского края ещё может внести свои предложения в региональную программу развития хоккея. Предложения необходимо направлять на электронный адрес hockeyaltay-programma@mail.ru.