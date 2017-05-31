Алтайские власти выделят 36 миллионов на ремонт школьных спортзалов

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 15:46

Алтайские власти выделят 36 миллионов на ремонт школьных спортзалов

Алтайские власти выделят 36 миллионов на ремонт школьных спортзалов

Такое распоряжение подписал губернатор Александр Карлин

Школьные спортзалы и спортивные клубы в сельской местности в Алтайском крае будут отремонтированы за 36 миллионов рублей. Распоряжение о распределении субсидии между бюджетами муниципальных районов подписал губернатор Александр Карлин, сообщает управление по спорту и молодежной политике региона.

В частности, в этом году школьные спортивные залы отремонтируют в Бийском, Ельцовском, Крутихинском, Кытмановском, Ребрихинском и Табунском районах, спортивным инвентарём и оборудованием оснастят стадион в Егорьевском районе. Кроме того, предусмотрено развитие десяти школьных спортивных клубов в Завьяловском, Залесовском, Курьинском, Михайловском, Поспелихинском, Родинском, Тальменском, Усть-Пристанском, Чарышском и Шелаболихинском районах.

Для них приобретут спортивное оборудование, инвентарь, тренажёры и экипировку, изготовят информационные стенды и клубную символику.

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Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 15:46
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