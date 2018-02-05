Алтайские заключенные провели соревнования по керлингу

Первые соревнования по керлингу прошли среди заключенных год назад

Соревнования по керлингу, которые включены в ежегодную зимнюю спартакиаду, прошли в ИК-10 в Алтайском крае.

По информации УФСИН по краю, на территории колонии подготовили ледовую площадку с разметкой и игровым «домом». Она отличается от профессиональной только размером. Центр трудовой адаптации заключенных изготовил для игры деревянные камни-биты, дно которых тщательно отшлифовали и покрыли льдом.

Команды во время соревнований поддерживали более 150 болельщиков. В состав жюри вошли осужденные, которые ранее занимались данным видом спорта профессионально.

Победу в соревнованиях одержал 8 отряд. Все участники получили грамоты и призы.