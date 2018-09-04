Алтайский байдарочник стал призером Кубка президента России

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края стал призером Кубка президента России.

Кирилл Ляпунов выступал в четверке с россиянами Романом Анохиным, Владиславом Блинцовым и белорусом Олегом Юреней. Они показали второй результат на дистанции 500 метров — 01:22.315 (+0:00.185). Победителями турнира стали Виталий Ершов, Василий Погребан, Юрий Постригай, Олег Гусев (все — Россия).

Соревнования проходили на гребном канале «Крылатское» в Москве 1−2 сентября. В них приняли участие более 350 спортсменов из Испании, Португалии, Литвы, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и России. В программу соревнований помимо обязательных двенадцати олимпийских дисциплин гребли на байдарках и каноэ были включены заезды гребцов-паралимпийцев.