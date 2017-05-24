Алтайский бизнесмен намерен построить ледовый дворец в Бурятии за миллиард

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 14:45

Алтайский бизнесмен намерен построить ледовый дворец в Бурятии за миллиард

Алтайский бизнесмен намерен построить ледовый дворец в Бурятии за миллиард

Готовность вложить деньги в проект Михаил Дроздов объяснил своей симпатией к Бурятии

Бизнесмен из Барнаула Михаил Дроздов может построить в столице Бурятии Улан-Удэ ледовый дворец стоимостью примерно в один миллиард рублей. Об этом пишут СМИ Бурятии, где на днях по приглашению и.о. главы республики Алексея Цыденова побывал первый заместитель руководителя «Дирекции программы по развитию физической культуры и спорта» Сергей Ващук.

Как сообщает сайт infpol.ru, это предприятие при Министерстве спорта России, которое занимается проектированием и строительством спортивных сооружений и объектов в разных регионах страны. Ващук принял участие в совещании, на котором обсуждалось строительство лукодрома, ледового дворца, площадок для игры в футбол.

В будущий ледовый дворец готов инвестировать бизнесмен из Алтайского края Михаил Дроздов, который также посетил Бурятию. По некоторым данным, речь идёт о сумме в один миллиард рублей. Свои предложения предприниматель представит руководителю региона уже через месяц. Готовность вложить деньги в проект Дроздов объяснил симпатией к Бурятии.

Напомним, что Михаил Дроздов является председателем правления барнаульского ЗАО «Редукционно-охладительные установки». Именно благодаря этой компании в 2016 году в Барнауле заработала хоккейная арена «Динамо» за 500 миллионов рублей. Также в этом году будет открыта арена в Рубцовске. Ее стоимость составит около 100 миллионов рублей.

Любопытно, что в апреле во время медиафорума ОНФ журналист из Бурятии попросил президента Владимира Путина построить в республике ледовую арену. Тогда президент пообещал, что она появится в ближайшие годы .

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Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 14:45
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