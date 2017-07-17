Алтайский боксер победил на престижном турнире имени Владимира Шаманова

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 23:46

Алтайский боксер победил на престижном турнире имени Владимира Шаманова

Алтайский боксер победил на престижном турнире имени Владимира Шаманова

Соревнования проходили в Рязани

Алтайский боксер Владимир Узунян выиграл на турнире, проведенном Вооруженными силами России, на призы генерал-полковника, бывшего главнокомандующего ВДВ, а ныне депутата Госдумы Владимира Шаманова, сообщает «Алтайский спорт».

Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов, среди которых 70 мастеров спорта и восемь мастеров спорта международного класса. Боксеры соревновались в десяти весовых категориях.

Воспитанник СДЮШОР «Алтайский ринг» Владимир Узунян из Рубцовска стал чемпионом в весовой категории до 91 килограмма. Спортсмен выступал за Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, курсантом которого сейчас является. Отмечается, что ученик Александра Дударева провел на ринге три боя. В первом был повержен Давид Вешагури из Москвы (5:0), во втором поединке Владимир добыл тяжелую победу над местным спортсменом Иваном Сагайдаком (4:1).

В финальном бою рубцовский спортсмен встретился с тульским боксером Даниэлем Лутаем. Первый и второй раунды остались за Владимиром, но третий раунд алтайский боксер проиграл. В итоге Владимир Узунян выиграл финальный поединок – 3:2.

Сейчас алтайский спортсмен отправляется в Кисловодск на сборы. Там боксер в составе сборной России будет готовиться к чемпионату мира, который в сентябре пройдет в Гамбурге.

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Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 23:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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