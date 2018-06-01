Алтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира

Чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе среди военнослужащих проходит в Москве

Новоалтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира среди военнослужащих, сообщает Алтайский спорт.

33-й чемпионат мира проходит в Москве с 14 по 20 мая. Алтайский борец выиграл у венгра Балинта Лама со счетом 7:1. В прошлом году борцы встречались на чемпионате Европы, и тогда алтайский спортсмен уступил сопернику. В этом году на чемпионате Европы Щур завоевал серебро, а Лам стал пятым.

Сейчас Виталлий Щур планирует отдохнуть перед чемпионатом России, который пройдет в августе. Победители соревнований войдут в сборную России, которая примет участие в ЧМ.