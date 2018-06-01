Алтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 11:45

Алтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира

Чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе среди военнослужащих проходит в Москве

Алтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира

Новоалтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира среди военнослужащих, сообщает Алтайский спорт.

33-й чемпионат мира проходит в Москве с 14 по 20 мая. Алтайский борец выиграл у венгра Балинта Лама со счетом 7:1. В прошлом году борцы встречались на чемпионате Европы, и тогда алтайский спортсмен уступил сопернику. В этом году на чемпионате Европы Щур завоевал серебро, а Лам стал пятым.

Сейчас Виталлий Щур планирует отдохнуть перед чемпионатом России, который пройдет в августе. Победители соревнований войдут в сборную России, которая примет участие в ЧМ.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии