Алтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира

Чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе среди военнослужащих проходит в Москве
Новоалтайский борец Виталий Щур стал чемпионом мира среди военнослужащих, сообщает Алтайский спорт.
33-й чемпионат мира проходит в Москве с 14 по 20 мая. Алтайский борец выиграл у венгра Балинта Лама со счетом 7:1. В прошлом году борцы встречались на чемпионате Европы, и тогда алтайский спортсмен уступил сопернику. В этом году на чемпионате Европы Щур завоевал серебро, а Лам стал пятым.
Сейчас Виталлий Щур планирует отдохнуть перед чемпионатом России, который пройдет в августе. Победители соревнований войдут в сборную России, которая примет участие в ЧМ.
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