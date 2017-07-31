Алтайский край поднялся в рейтинге командных игровых видов спорта в РФ

Теперь регион занимает 52-ю строчку в списке

Рейтинг уровня развития командных игровых видов спорта опубликовали в РФ. Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» составили его уже в девятый раз, пишет «Рива-Спорт».

Уточняется, что перечень составлялся на основании выступлений спортклубов в таких популярнейших игровых видах спорта, как футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве и водное поло, по данным на 1 июля текущего года.

Алтайский край поднялся на четыре строчки, заняв 52-е место. Всего регион набрал 3938 баллов. Больше его в данный результат внесли вклад футбол (2580 баллов) и волейбол (1020 баллов). Еще 217,5 балла принес хоккей на траве и 120 баллов – баскетбол.

Лидером рейтинга стала Москва с результатом в 87125 баллов. В тройку лидеров также вошли Татарстан и Краснодарский край, набрав 59153 и 57116 баллов соответственно.