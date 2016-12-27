Алтайский край занял 22-е место в спортивном рейтинге регионов России

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 14:45

Алтайский край занял 22-е место в спортивном рейтинге регионов России

Алтайский край занял 22-е место в спортивном рейтинге регионов России

Рейтинг был составлен изданием «Советский спорт»

Влиятельное издание «Советский спорт» впервые в истории опубликовало специально составленный рейтинг, в котором все субъекты страны ранжированы не по социально-экономическим показателям, а по спортивным.

Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое.

Алтайский край довольно неожиданно занял 22-е место в рейтинге спортивных регионов. При этом по данному показателю обогнали даже соседнюю Новосибирскую область, где волейбольный «Локомотив» и хоккейная «Сибирь» являются одними из сильнейших команд в своих видах спорта.

Первое место в рейтинге ожидаемо заняла Республика Татарстан. На втором – город Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Также в десятке Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Челябинская область, Пермский край, Оренбургская область, а также Дагестан.

Полный рейтинг «Советского спорта» можно посмотреть по ссылке.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 14:45
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