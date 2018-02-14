Алтайский легкоатлет получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Спортсмена наградили за заслуги в развитии физической культуры и спорта
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков и его тренер Серей Клевцов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указ о награждении подписан президентом Владимиром Путиным.
Государственную награду спортсмен получил за заслуги в развитии физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
Справка:
Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы.
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