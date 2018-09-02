Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финал «Бриллиантовой лиги»

В сети появилось видео с соревнований
Сергей Шубенков, легкоатлет из Алтайского края, стал победителем в крупнейших коммерческих соревнованиях по легкой атлетике – «Бриллиантовая лига».
Финал прошел в Брюсселе 31 августа. Сергей Шубенков преодолел 110 метров с барьерами за 12,97 секунды, опередив испанского бегуна Орландо Ортега (13,10) и ямайца Хансле Парчмента (13,35).
Для алтайского легкоатлета это вторая победа в первенстве в общем зачете «Бриллиантовой лиги».
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