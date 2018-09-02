Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финал «Бриллиантовой лиги»

mavit
Автор: mavit Сентябрь 2, 2018 11:45

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финал «Бриллиантовой лиги»

В сети появилось видео с соревнований

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финал «Бриллиантовой лиги»

Сергей Шубенков, легкоатлет из Алтайского края, стал победителем в крупнейших коммерческих соревнованиях по легкой атлетике – «Бриллиантовая лига».

Финал прошел в Брюсселе 31 августа. Сергей Шубенков преодолел 110 метров с барьерами за 12,97 секунды, опередив испанского бегуна Орландо Ортега (13,10) и ямайца Хансле Парчмента (13,35).

Для алтайского легкоатлета это вторая победа в первенстве в общем зачете «Бриллиантовой лиги».

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 2, 2018 11:45
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  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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    Алена

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    алена

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  • Evgen

    Evgen

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