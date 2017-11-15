Алтайский пауэрлифтер Алексей Ситников стал чемпионом России

Чемпионат России проходил в Сочи
Алтайский пауэрлифтер Алексей Ситников стал победителем на чемпионате России по жиму штанги лежа среди спортсменов с нарушением зрения. В своей весовой категории (до 82,5 кг) он выжал штангу весом 137,5 кг.
Еще одна медаль чемпионата досталась Ивану Титову, который выступал в весовой категории до 100 кг и занял третье место. Иван взял вес 127,5 кг.
Сборная Алтайского края на соревнованиях стала четвертой.
Справка:
Алексею Ситникову и Ивану Титову – по 20 лет. Оба имеют разряд «кандидат в мастера спорта».
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