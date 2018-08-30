Алтайский пловец установил рекорд России и Европы

Спортсмены находились в воде 7 дней
Команда пловцов, куда вошел и житель Алтайского края Олег Чекушкин, установила рекорд России и Европе в эстафетном заплыве. Спортсмены преодолели 373,1 км.
Соревнования проходили на Красноярском водохранилище и длились 7 дней. Участники эстафеты сменяли друг другу каждые полчаса. В итоге на счету у каждого пловца 15 часов в воде.
Отметим, что в прошлом году пловцы преодолели 150 км.
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