Алтайский пловец установил рекорд России и Европы

mavit
Автор: mavit Август 30, 2018 23:45

Алтайский пловец установил рекорд России и Европы

Спортсмены находились в воде 7 дней

Алтайский пловец установил рекорд России и Европы

Команда пловцов, куда вошел и житель Алтайского края Олег Чекушкин, установила рекорд России и Европе в эстафетном заплыве. Спортсмены преодолели 373,1 км.

Соревнования проходили на Красноярском водохранилище и длились 7 дней. Участники эстафеты сменяли друг другу каждые полчаса. В итоге на счету у каждого пловца 15 часов в воде.

Отметим, что в прошлом году пловцы преодолели 150 км.

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mavit
Автор: mavit Август 30, 2018 23:45
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