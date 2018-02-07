Алтайский стрелок Сергей Каменский победил на международных соревнованиях

Соревнования проходили в Германии

Стрелок из Бийска Сергей Каменский показало лучший результат на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Мюнхене.

В состязании «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» Каменский заработал 632,7 очка, а в финале показал 249,8 очка.

Второе место занял стрелок из Германии, третье – из Белоруссии.

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