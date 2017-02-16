Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 10:45

Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования

Алтайский стрелок Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования

Спортсмен выиграл соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия

Призер Олимпийских игр в Рио алтайский спортсмен Сергей Каменский уверенно выиграл российские соревнования.

Как пишет «Алтайский спорт», чемпионат страны по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходят в Ижевске. Бийчанин Сергей Каменский выиграл состязания в стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений на дистанции 50 метров.

Наш спортсмен в квалификации выбил 1177 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом, набрав 462,3 очка. Второе место занял заслуженный мастер спорта, призёр международных соревнований Сергей Круглов из Архангельской области. В квалификации он набрал 1169 очков, а в финале – 454,6 очка. На третью ступень  пьедестала почёта поднялся финалист Олимпиады в Рио, призёр этапов Кубка мира москвич Фёдор Власов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии