Алтайский волчонок предскажет исход матчей ЧМ по футболу-2018

Прямая трансляция матчей ЧМ будет проходить в парке спорта им. А. Смертина

Питомец барнаульского зоопарка волчонок Забивака попробует предсказать исход матчей ЧМ по футболу-2018, сообщают Вести22.

Волчонок родился два месяца назад у серой волчицы Беты и канадского волка Блэка. Над именем долго не думали и назвали его по аналогии с официальным талисманом ЧМ по футболу.

Теперь волчонку предстоит важная миссия – фактически назвать команду-победителя матчей с участием российских футболистов. Это будет происходить в парке спорта им. А. Смертина во время прямой трансляции.

Шесть лет назад исход матчей предсказывал медведь Жора.