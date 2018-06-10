Алтайский волчонок предскажет исход матчей ЧМ по футболу-2018

Прямая трансляция матчей ЧМ будет проходить в парке спорта им. А. Смертина
Питомец барнаульского зоопарка волчонок Забивака попробует предсказать исход матчей ЧМ по футболу-2018, сообщают Вести22.
Волчонок родился два месяца назад у серой волчицы Беты и канадского волка Блэка. Над именем долго не думали и назвали его по аналогии с официальным талисманом ЧМ по футболу.
Теперь волчонку предстоит важная миссия – фактически назвать команду-победителя матчей с участием российских футболистов. Это будет происходить в парке спорта им. А. Смертина во время прямой трансляции.
Шесть лет назад исход матчей предсказывал медведь Жора.
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