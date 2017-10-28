Алтайский волейболист Ильяс Куркаев стал чемпионом Европы

В финале команда России встретилась с Германией
Алтайский спортсмен Ильяс Куркаев в составе российской мужской сборной по волейболу стал чемпионом Европы, сообщает Алтайский спорт.
Финал турнира прошел в Польше 3 сентября. Сборная России целенаправленно шла к победе, оставляя позади Болгарию, Словению, Испанию, Бельгию. И сборная Германии, с которой волейболисты сыграли в финале, не смогла помешать их планам. Со счетом 3:2 Россия стала первой.
Алтайский волейболист принес команде в финальной встрече шесть очков.
Справка:
Ильяс Куркаев – мастер спорта международного класса. На площадке занимает место центрального блокирующего. В 2011 году играл за команду «Университет». На следующий год перешел в команду «Локомотив» (Новосибирск).
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