Altay Open Cup. Фонд Прокопьева организовал турнир по киберспорту

Состоялись финальные соревнования по трём компьютерным играм

В минувшую субботу в Бийске прошли финальные соревнования турнира Altay Open Cup по трём компьютерным играм — League of Legends, Dota 2 и CS:GO. Две первые – это битвы с элементами стратегии в почти сказочном антураже, последняя – тактическая командная «стрелялка» с пистолетами и автоматами. Но все три игры – признанные дисциплины для киберспортивных состязаний по всему миру с миллионами поклонников и тысячами профессиональных игроков.

Компьютерные игры на высоком уровне давно перестали быть развлечением. Разница между отдыхом после работы и состязанием сильнейших примерно такая же как между утренней зарядкой и Олимпийскими играми. Компьютерные игры официально признаны в России видом спорта. Во многом интеллектуальным, таким как шахматы. Хотя по умению работать в команде, скорости реакции, умению ориентироваться на карте они ближе к командным видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу. Более того, киберспорт требует от игрока не только предельной концентрации внимания или молниеносной реакции, но и стратегического мышления.

Фото: АиФ/ Виктор Круто

Киберспорт – это большая индустрия, опережающая по затратам и вложениям даже признанную «королеву спорта» лёгкую атлетику. Поэтому на крупных российских турнирах победители получают призовые в сотни тысяч рублей, а международных – в сотни тысяч и миллионы долларов. Больше, вероятно, получают только теннисисты, футболисты и хоккеисты.

Турнир был организован при поддержке фонда Александра Прокопьева на базе бийского клуба Arena Asus. Отборочные бои между 45 командами из пяти человек шли в сети, а на встречу лицом к лицу в Бийск приехали 6 команд — участники финальных состязаний.

По словам киберспортивного судьи Александра Баранова, его задача заключалась в наблюдении за ходом игр, решении спорных вопросов. В итоге турнир прошел динамично и без нарушений. В финал вышло много барнаульских команд, хотя и бийчане показали себя достойно. В игре League of Legends встретились команды Four Dogs and a Bear и Boosted Animals. В Dota 2 — GNOINIY_NE_GRAIM и GarenaRoom. А тактические умения в CS:GO в финале демонстрировали команды SBORNAYA и Atomic.

Каждый участник финала Altay Open Cup получил приз: 25 тыс. рублей на команду за первое место и 15 тыс. – за второе. Почётными гостями турнира, награждавшими победителей, стали депутаты Государственной Думы Александр Прокопьев и Николай Валуев.

Александр Прокопьев рассказал о том, что активно сотрудничает с Российским университетом физкультуры и спорта, где уже существует кафедра киберспорта, которая готовит игроков, тренеров и менеджеров в этой сфере. Через два года будет первый выпуск дипломированных специалистов.

«Уверен, что у киберспорта в России большое будущее. Этот вид спорта доступен практически всем, независимо от физической формы. Вы можете находить партнеров по игре, невзирая на разницу в часовых поясах и языке, киберспорт стирает даже границы государств. Хочу видеть вас на пьедесталах крупных международных турниров», — сказал Александр Прокопьев, награждая победителей.

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а сейчас депутат Госдумы, рассказал, что не так давно его сын спросил совета, не заняться ли ему киберспортом. На что получил ответ – попробуй, но и про турник не забывай. Ведь настоящий киберспортсмен, как и легкоатлет, подходит к тренировочному процессу серьёзно – выстраивает график тренировок, соблюдает режим дня и нагрузок, держит мышцы в тонусе. Бывший боксёр признался, что впервые оказался в киберспортивном клубе. «Хорошо, что у вас есть такой большой серьёзный и достойный друг как Александр Сергеевич Прокопьев, который не отступит от идеи придания дистанционным соревнованиям официального статуса».