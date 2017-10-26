Андрей Аршавин приехал в Барнаул на международный фестиваль футбола

mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:56

Андрей Аршавин приехал в Барнаул на международный фестиваль футбола

Турнир по футболу проходит в парке спорта им. А. Смертина.

Андрей Аршавин приехал в Барнаул на международный фестиваль футбола

Андрей Аршавин, бронзовый призер Евро-2008, стал гостем международного фестиваля футбола, который проходит в парке спорта им. Алексея Смертина в Барнауле.

На церемонии открытия также присутствовали губернатор края, Алексей и Евгений Смертины, бийский стрелок Сергей Каменский. Андрей Аршавин встретился с фанатами, а также поприсутствовал на одном из матчей турнира.

Отметим, главным событием фестиваля стал турнир памяти Геннадия Смертина, отца знаменитых барнаульских футболистов. На соревнования приехали футбольные команды из Кореи, Казахстана, Москвы и Алтайского края.

Андрей Аршавин приехал в Барнаул на международный фестиваль футбола

Андрей Аршавин приехал на турнир в Барнаул Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула

Напомним, посетил фестиваль футбола и депутат Госдумы, известный бывший боксер Николай Валуев.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:56
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