Андрей Аршавин приехал в Барнаул на международный фестиваль футбола

Турнир по футболу проходит в парке спорта им. А. Смертина.
Андрей Аршавин, бронзовый призер Евро-2008, стал гостем международного фестиваля футбола, который проходит в парке спорта им. Алексея Смертина в Барнауле.
На церемонии открытия также присутствовали губернатор края, Алексей и Евгений Смертины, бийский стрелок Сергей Каменский. Андрей Аршавин встретился с фанатами, а также поприсутствовал на одном из матчей турнира.
Отметим, главным событием фестиваля стал турнир памяти Геннадия Смертина, отца знаменитых барнаульских футболистов. На соревнования приехали футбольные команды из Кореи, Казахстана, Москвы и Алтайского края.
Андрей Аршавин приехал на турнир в Барнаул Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула
Напомним, посетил фестиваль футбола и депутат Госдумы, известный бывший боксер Николай Валуев.
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