Андрей Гречин: «Моё время в спорте исчерпано»

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 52 27/12/2017

Лучший пловец в истории Алтайского спорта Андрей Гречин окончательно и бесповоротно покинул бассейн.

Отныне Андрей Гречин больше не участвует в соревнованиях в качестве спортсмена, только как почётный гость.

Поправил здоровье

Много-много лет назад маленького Андрея в бассейн привели родители. По сути, они преследовали одну цель – поправить здоровье сына, улучшить его иммунитет, чтобы не так часто болел. На тот момент плаванием уже занимался его старший брат. Со временем первоначальная задача была выполнена, но мальчик так и остался в секции – просто потому, что было удобно водить обоих мальчишек на одни занятия спортом.

Впоследствии «удобство» переросло в настоящую страсть, пошли результаты, мальчик Андрей влюбился в плавание. Так сложились обстоятельства, что в 15 лет он переехал в Санкт-Петербург. Там же окончил школу, тренировался в клубе СДЮШОР по ВВС «Экран», но при этом о своей малой родине не забывал и всю свою спортивную жизнь выступал за Алтайский край. Сюда же и вернулся после того как несколько лет прожил в Швейцарии и пока ничуть не жалеет:

– Мне здесь комфортно, мне нравится, всё устраивает – небольшой город. Не надо никуда по два часа ехать, простаивать в пробках. Да, они, конечно же, есть, но в разумных пределах, – признаётся Гречин. – Сейчас я рассматриваю два города: Барнаул и Москва. Санкт-Петербург – нет. Я там и так много прожил, всё видел. Так что нет. Город красивый, мне очень нравится, особенно с мая по август, в остальное время погода не доставляет никакого удовольствия. Может быть, кстати, полуостров Крым. Почему нет? Хороший, тёплый регион.

Лучше никак, чем плохо

Кстати, ещё год назад, практически сразу же после завершения Олимпийских игр в Риоде-Жанейро, появились слухи о том, что Андрей завершает карьеру. Но сообщения так и остались на уровне домыслов. На все претензии Гречин отвечал, что ещё не списан, и продолжал тренироваться. Только сейчас он признался, чего ему это стоило. И решение уйти из спорта не было спонтанным, он принимал его вместе со своим наставником – Геннадием Турецким.

– После Олимпиады я с Геннадием Геннадьевичем не работал, а тренироваться без него я не собирался, да и вообще не видел в дальнейшей перспективе работу с кем-либо ещё. Поэтому я помучил себя ещё какое-то время, понял, что самостоятельно не могу тренироваться, максимум могу три километра проплыть, – говорит Гречин. – Решение уйти далось легко. Это в первую очередь было продиктовано возрастными рамками. Конечно, можно работать до 40 лет, можно даже быть в десятке или просто в финале, но это не интересно. Если заниматься, то надо заниматься качественно, если как попало, то лучше вообще не заниматься. Можно было бы, конечно, еще год поплавать, съездить на соревнования, но, видимо, моё время в спорте исчерпано. Я не видел перспектив в плавании.

Главная болельщица Андрея – его мама Татьяна Гречина – решение сына уйти из спорта приняла спокойно и поддержала его.

– Я же ведь не спонтанно это решил – что-то не получилось и всё, бросаю. Нет. Это был обдуманный шаг, – говорит пловец.

О том, что делать дальше, Андрей, конечно же, задумывался, но пока только принимает предложения и наслаждается спокойной жизнью. Отпустил бороду – раньше не мог себе такого позволить, пока занимался плаванием. В общем, становится обычным человеком.

– Предложения поступают, надо их рассматривать, обсуждать, ведь когда ты получаешь деньги, привыкаешь к определённому уровню жизни – сложно выбрать, – честно признаётся спортсмен. Однозначно только одно – тренером он не будет. Не хватит нервов.

Досье

Андрей ГРЕЧИН родился 21 октября 1987 года в Барнауле. Серебряный призёр чемпионата мира 2009 и 2015 гг. в эстафете. Двукратный чемпион Европы в эстафете. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в составе эстафетной команды России в заплыве 4×100 метров вольным стилем.

В 2009 году на чемпионате страны побил рекорд России, который установил легендарный Александр Попов (48,21 секунды). Его результат продержался почти пятнадцать лет. Стометровку вольным стилем Гречин проплыл за 47,59 секунды.