Андрей Щукин заявил, что не знает о судьбе Дворца спорта в Барнауле

Вице-премьер прокомментировал слухи вокруг возможной продажи здания

Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин заявил, что не владеет информацией о возможной продаже здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле и что это является правом только его собственника. Однако любопытно, что в начале апреля губернатор Алтайского края Александр Карлин сказал, что его заместитель, отвечающий за спорт, Андрей Щукин курирует ситуацию с судьбой спортивной арены.

«Этот вопрос нужно задавать господину Владимиру Бабушкину. Я не являюсь собственником здания. Это их объект собственности, и, пользуясь этим правом, они могут его продать, пропить или прогулять», — заявил Андрей Щукин в понедельник, 29 мая, в ходе пресс-конференции с журналистами.

Кроме того, представитель правительства добавил, что, например, владелец частной собственности вправе распоряжаться ею, как ему угодно. Щукин отметил, что его же никто не спрашивает о продаже какой-нибудь квартиры в Барнауле.

Ранее в СМИ появилась информация, что алтайский Крайсовпроф может продать барнаульский Дворец зрелищ и спорта частному лицу за 90 миллионов рублей. Кроме того, разгорелся скандал, связанный с расторжением договора аренды хоккейного клуба «Алтай» с Дворцом спорта. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин, который отметил, что ситуация находится на контроле у краевых властей и лично вице-премьера Андрея Щукина.

«Понимаю, что всем хочется спортивного драйва, чтобы был конфликт. Это прием на грани фола. Команда «Алтай» заинтересована в том, чтобы аренда льда была приемлемой и чтобы времени для тренировок было намного больше для спортсменов. Мы в этой истории участвуем. Управление по спорту и молодежной политике и курирующий заместитель (Андрей Щукин — прим. редакции) эту ситуацию отслеживают. Мы не рассматриваем Крайсовпроф, который является собственником Дворца зрелищ и спорта, как классического коммерческого арендодателя. Это было бы неправильно. Крайсовпроф объединяет всех трудящихся, а они у нас люди социально правильные по отношению к спорту. Они либо сами им занимаются, либо являются активными болельщиками. Поэтому получение прибыли не должно стоять у профсоюза в качестве базовой цели. Здесь должен быть честный разговор между двумя сторонами», — прокомментировал ситуацию Александр Карлин.

Проблему с арендой льда во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле для хоккейной команды «Алтай» хотели решить с помощью завершения строительства арены на проспекте Сибирском, которое уже несколько лет заморожено из-за отсутствия финансирования.

Новый ледовый дворец для юных хоккеистов «Алтая» начал возводиться в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и социального проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». Согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест должен был быть сдан не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет.