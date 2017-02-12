Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки
Фуркад сказал, что недавний инцидент не повлияет на его хорошее отношение к российскому спортсмену
Биатлонисты Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад пожали друг другу руки в знак примирения после спринтерской гонки на чемпионате мира. Об этом пишет «Коммерсант».
По словам Фуркада, он знаком с российским спортсменом уже десять лет. То, что произошло пару дней назад, никак не повлияет на его хорошее отношение к Шипулину.
«Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было»,— сказал французский биатлонист.
Шипулин, в свою очередь, подтвердил, что они помирились, но подчеркнул, что к определенному компромиссу они не пришли. Также спортсмен добавил, что они приехали соревноваться, а не заниматься политикой.
Ранее ИА «Амител» писало, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он «подрезал» Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.
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