Барнаулец Альберт Гаун завоевал «серебро» Чемпионата России по тхэквондо

mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 17:45

Барнаулец Альберт Гаун завоевал «серебро» Чемпионата России по тхэквондо

В прошлом году спортсмен был победителем чемпионата

Барнаулец Альберт Гаун завоевал «серебро» Чемпионата России по тхэквондо

«Серебро» Чемпионата России по тхэквондо завоевал барнаулец Андрей Гаун.

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону, спортсмен выступал в весовой категории до 80 кг. На пути к финалу он провел три боя, выиграв у представителей Дагестана, Санкт-Петербурга и Ростовской области. В бою за «золото» Гаун немного уступил Богдану Гречкину из Югры.

Отметим, что в 2016 году алтайский тхэквондист был победителем Чемпионата России.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 17:45
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