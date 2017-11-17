Барнаулец Альберт Гаун завоевал «серебро» Чемпионата России по тхэквондо

В прошлом году спортсмен был победителем чемпионата
«Серебро» Чемпионата России по тхэквондо завоевал барнаулец Андрей Гаун.
Соревнования проходили в Ростове-на-Дону, спортсмен выступал в весовой категории до 80 кг. На пути к финалу он провел три боя, выиграв у представителей Дагестана, Санкт-Петербурга и Ростовской области. В бою за «золото» Гаун немного уступил Богдану Гречкину из Югры.
Отметим, что в 2016 году алтайский тхэквондист был победителем Чемпионата России.
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