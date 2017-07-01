Барнаулец Александр Ерохин стал футболистом питерского «Зенита»

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 01:45

Барнаулец Александр Ерохин стал футболистом питерского «Зенита»

Барнаулец Александр Ерохин стал футболистом питерского "Зенита"

Наш земляк заявил, что готов к самому высокому уровню конкуренции в топовом российском клубе

Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин стал игроком ведущего российского клуба «Зенит».

На сайте ФК «Зенит» сообщается, что соглашение с Ерохиным рассчитано на три года. Футболист пришел в команду на правах свободного агента.

Комментируя свой переход в питерский клуб, барнаулец отметил: «Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму».

Также Ерохин подчеркнул, что готов к жесточайшей конкуренции и борьбе за попадание в основу команды. «Естественно, я понимаю, что в «Зените» на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют», — сказал спортсмен.

Александр Ерохин родился 13 октября 1989 года в Барнауле. Воспитанник местного «Динамо». Также тренировался в школе московского «Локомотива», а первый профессиональный контракт подписал с «Шерифом» из Тирасполя. В декабре 2010 года Ерохин перешел в «Краснодар», затем играл в хабаровской «СКА-Энергии», «Урале». Последние два сезона он выступал за «Ростов».

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Автор: Александр Июль 1, 2017 01:45
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