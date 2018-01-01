Барнаулец прокомментировал матч «Ливерпуля» на телеканале «Футбол 1»
Михаил Меламед вышел в финал конкурса комментаторов
Барнаульский журналист Михаил Меламед провел репортаж с матча «Ливерпуль» — «Суонси» на телеканале «Футбол 1».
На днях наш земляк вышел в финал конкурса комментаторов «Матч-ТВ». Голосование проходило в официальной группе телеканала в социальной сети «Вконтакте». Участие в нем приняли более 180 тысяч человек. Михаила поддержали 24 791 человек. Второе место занял Иван Чернышев из Белгорода (24 153), Никита Щемелинин из Санкт-Петербурга — третий (21 120). Благодаря победе в народном голосовании, минувшей ночью Меламед на пару с Михаилом Поленовым провел трансляцию с матча «Ливерпуль» — «Суонси».
Таким образом, позади уже три отборочных этапа. Остался только суперфинал, победитель которого будет комментировать матч «Интер» – «Лацио» 30 декабря с Константином Геничем в эфире «Матч-ТВ». А также получит контракт с телеканалом.
Проголосовать за нашего земляка можно до 29 декабря, до 12:00 по Москве. Опрос проходит здесь.
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