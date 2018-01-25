Барнаулец прокомментировал матч «Ливерпуля» на телеканале «Футбол 1»

Михаил Меламед вышел в финал конкурса комментаторов

Барнаульский журналист Михаил Меламед провел репортаж с матча «Ливерпуль» — «Суонси» на телеканале «Футбол 1».

На днях наш земляк вышел в финал конкурса комментаторов «Матч-ТВ». Голосование проходило в официальной группе телеканала в социальной сети «Вконтакте». Участие в нем приняли более 180 тысяч человек. Михаила поддержали 24 791 человек. Второе место занял Иван Чернышев из Белгорода (24 153), Никита Щемелинин из Санкт-Петербурга — третий (21 120). Благодаря победе в народном голосовании, минувшей ночью Меламед на пару с Михаилом Поленовым провел трансляцию с матча «Ливерпуль» — «Суонси».

Таким образом, позади уже три отборочных этапа. Остался только суперфинал, победитель которого будет комментировать матч «Интер» – «Лацио» 30 декабря с Константином Геничем в эфире «Матч-ТВ». А также получит контракт с телеканалом.

Проголосовать за нашего земляка можно до 29 декабря, до 12:00 по Москве. Опрос проходит здесь.