Барнаулец прокомментирует матч «Россия-Испания» вместе с Виктором Гусевым

mavit
Автор: mavit Ноябрь 15, 2017 05:46

Барнаулец прокомментирует матч «Россия-Испания» вместе с Виктором Гусевым

Михаил Меламед стал финалистом конкурса «Я – комментатор»

Барнаулец прокомментирует матч «Россия-Испания» вместе с Виктором Гусевым

Барнаулец Михаил Меламед будет комментировать футбольный матч Россия-Испания на сайте Первого канала вместе с известным комментатором Виктором Гусевым.

Михаил принял участие в конкурсе «Я – комментатор» и занял второе место. Победитель голосования Юрий Домбаев из Улан-Удэ уже показал свои таланты в матче Россия-Аргентина, трансляцию посмотрели более 3 млн человек.14 ноября – очередь барнаульца.

Михаил Меламед считает, что комментировать игру известных спортсменов даже труднее, чем игру неизвестных команд. «Нужно знать в миллион раз больше, столько же про этих известных игроков, и все их перипетии, про всю их историю! Посмотрим, на что я способен», — говорит Михаил.

 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 15, 2017 05:46
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