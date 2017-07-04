Барнаулец Сергей Шубенков показал лучшее время сезона в Европе

Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 13:45

Барнаулец Сергей Шубенков показал лучшее время сезона в Европе

Барнаулец Сергей Шубенков показал лучшее время сезона в Европе

Однако в финале очередного этапа «Бриллиантовой лиги» наш спортсмен оказался четвертым

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в рамках седьмого этапа «Бриллиантовой лиги», который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.

Так, в первом круге соревнований он выиграл забег с результатом 13,09 секунды. Однако в финальной части к финишу Шубенков пришел лишь четвертым.

Победу одержал ямайский спортсмен Рональд Леви с результатом 13,05 секунды. Вторым оказался британец Эндрю Поцци (13,14 секунды), третьим стал француз Гарфилд Дарьен (13,15 секунды).

Комментируя итог финального забега, сам Шубенков написал на своей странице в Instagram: «Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я все равно довольный».

Напомним, что Сергей Шубенков вынужден выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Автор: Александр Июль 4, 2017 13:45
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