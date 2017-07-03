Барнаульская спортсменка взяла «бронзу» ЧМ по спортивному ориентированию

Россиянка завоевала медаль в спринтерской дистанции 3400 метров



Жительница Барнаула Галина Виноградова завоевала медаль чемпионата мира по спортивному ориентированию, который проходит в Эстонии. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Уточняется, что в турнире участвуют спортсмены из 50 стран мира. В субботу, 1 июля, в эстонском городе Тарту спортсмены соревновались на спринтерской дистанции 3400 метров.

Победительницей стала спортсменка из Дании Мария Альм, на втором месте расположилась россиянка Наталья Гемперле. «Бронза» досталась Виноградовой.