Барнаульская спортсменка взяла «бронзу» ЧМ по спортивному ориентированию

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 23:45

Барнаульская спортсменка взяла «бронзу» ЧМ по спортивному ориентированию

Барнаульская спортсменка взяла "бронзу" ЧМ по спортивному ориентированию

Россиянка завоевала медаль в спринтерской дистанции 3400 метров

Жительница Барнаула Галина Виноградова завоевала медаль чемпионата мира по спортивному ориентированию, который проходит в Эстонии. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Уточняется, что в турнире участвуют спортсмены из 50 стран мира. В субботу, 1 июля, в эстонском городе Тарту спортсмены соревновались на спринтерской дистанции 3400 метров. 

Победительницей стала спортсменка из Дании Мария Альм, на втором месте расположилась россиянка Наталья Гемперле. «Бронза» досталась Виноградовой.

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 23:45
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