Барнаульская спортсменка взяла «бронзу» ЧМ по спортивному ориентированию

Россиянка завоевала медаль в спринтерской дистанции 3400 метров
Жительница Барнаула Галина Виноградова завоевала медаль чемпионата мира по спортивному ориентированию, который проходит в Эстонии. Об этом сообщает «Алтайский спорт».
Уточняется, что в турнире участвуют спортсмены из 50 стран мира. В субботу, 1 июля, в эстонском городе Тарту спортсмены соревновались на спринтерской дистанции 3400 метров.
Победительницей стала спортсменка из Дании Мария Альм, на втором месте расположилась россиянка Наталья Гемперле. «Бронза» досталась Виноградовой.
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