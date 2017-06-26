Барнаульские хоккеистки на траве попали в расширенный список сборной РФ

Спортсмены будут готовиться к чемпионату Европы
Четверых хоккеисток на траве из Барнаула включили в расширенный список национальной сборной. Об этом сообщает «Рива Спорт».
Уточняется, что в женскую сборную вошли Анастасия Мирошникова, Ирина Осипова, Александра Соснина и Ксения Свеженцева из барнаульского «Коммунальщика».
Российская команда будет готовиться к чемпионату Европы. Он состоится в Уэльсе в начале августа текущего года.
В сообщении подчеркивается, что список участников сборной опубликован Федерацией хоккея на траве России.
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