Барнаульские хоккеистки на траве попали в расширенный список сборной РФ

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 05:46

Барнаульские хоккеистки на траве попали в расширенный список сборной РФ

Барнаульские хоккеистки на траве попали в расширенный список сборной РФ

Спортсмены будут готовиться к чемпионату Европы

Четверых хоккеисток на траве из Барнаула включили в расширенный список национальной сборной. Об этом сообщает «Рива Спорт».

Уточняется, что в женскую сборную вошли Анастасия МирошниковаИрина ОсиповаАлександра Соснина и Ксения Свеженцева из барнаульского «Коммунальщика».

Российская команда будет готовиться к чемпионату Европы. Он состоится в Уэльсе в начале августа текущего года.

В сообщении подчеркивается, что список участников сборной опубликован Федерацией хоккея на траве России.

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