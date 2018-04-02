Барнаульский альпинист поднимется на Эверест

Покорение вершины запланировано на май

Альпинист из Барнаула Александр Шалаев в составе альпинистской экспедиции совершит восхождение на высшую точку земли – гору Эверест.

Вместе с ним в Непал также отправятся четыре альпиниста из Урала, Харькова и Москвы. Руководить экспедицией будет мастер спорта международного класса по альпинизму Виктор Бобок.

Взойти на гору группа планирует с северной стороны, поэтому всем участникам необходимо оформить китайские визы. 7 апреля они встретятся в Катманду (Непал), где будут готовить документы. Следующей остановкой станет базовый лагерь, куда они попадут 10 апреля. После акклиматизации альпинисты начнут восхождение.

Шалаев занимается альпинизмом 29 лет. Его цель – стать членом клуба «7 вершин, 7 континентов». Как сообщает Алтайспорт, спортсмен поднялся на гору Аконкагуа в аргентинских Андах, высота которой 6 962 м.