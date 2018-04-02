Барнаульский альпинист поднимется на Эверест

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 23:45

Барнаульский альпинист поднимется на Эверест

Покорение вершины запланировано на май

Барнаульский альпинист поднимется на Эверест

Альпинист из Барнаула Александр Шалаев в составе альпинистской экспедиции совершит восхождение на высшую точку земли – гору Эверест.

Вместе с ним в Непал также отправятся четыре альпиниста из Урала, Харькова и Москвы. Руководить экспедицией будет мастер спорта международного класса по альпинизму Виктор Бобок.

Взойти на гору группа планирует с северной стороны, поэтому всем участникам необходимо оформить китайские визы. 7 апреля они встретятся в Катманду (Непал), где будут готовить документы. Следующей остановкой станет базовый лагерь, куда они попадут 10 апреля. После акклиматизации альпинисты начнут восхождение.

Шалаев занимается альпинизмом 29 лет. Его цель – стать членом клуба «7 вершин, 7 континентов». Как сообщает Алтайспорт, спортсмен поднялся на гору Аконкагуа в аргентинских Андах, высота которой 6 962 м.

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mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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