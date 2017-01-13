Барнаульский футболист Жиров подписал контракт с клубом «Краснодар»
Однако остаток сезона игрок проведет в махачкалинском «Анжи»
Барнаулец Александр Жиров подписал контракт с футбольным клубом «Краснодар». Соглашение с защитником рассчитано до 30 июня 2017 года, говорится на официальном сайте краснодарского клуба.
Однако в этом сезоне Жиров не сыграет за команду Игоря Шалимова и проведет его остаток в аренде в махачкалинском «Анжи», ведь по регламенту футболист в течение сезона не имеет права выступать более чем за два клуба.
25-летний Александр Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В Премьер-лиге выступает с лета 2015 года, когда перешел в махачкалинский «Анжи». Однако в начале сезона-2016/17 по обоюдному согласию расторг контракт с клубом. После этого Жиров начал играть за сибирскую «Томь», но покинул команду после финансовых проблем в сибирском клубе.
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