Барнаульский футболист Жиров подписал контракт с клубом «Краснодар»

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 13:45

Барнаульский футболист Жиров подписал контракт с клубом «Краснодар»

Барнаульский футболист Жиров подписал контракт с клубом "Краснодар"

Однако остаток сезона игрок проведет в махачкалинском «Анжи»

Барнаулец Александр Жиров подписал контракт с футбольным клубом «Краснодар». Соглашение с защитником рассчитано до 30 июня 2017 года, говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

Однако в этом сезоне Жиров не сыграет за команду Игоря Шалимова и проведет его остаток в аренде в махачкалинском «Анжи», ведь по регламенту футболист в течение сезона не имеет права выступать более чем за два клуба.

25-летний Александр Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В Премьер-лиге выступает с лета 2015 года, когда перешел в махачкалинский «Анжи». Однако в начале сезона-2016/17 по обоюдному согласию расторг контракт с клубом. После этого Жиров начал играть за сибирскую «Томь», но покинул команду после финансовых проблем в сибирском клубе.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 13:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии